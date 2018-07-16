Устроившего поножовщину в стерлитамакской школе подростка этапируют в Москву

Подростка, устроившего нападение на школу в Стерлитамаке (Башкирия) отправили в Москву на экспертизу. Его психику проверят специалисты института имени Сербского.

«Подследственного подростка этапируют в Москву для проведения психиатрической экспертизы на адекватность. Мальчика осмотрят специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского», — приводит «РИА Новости» слова представителя Следственного комитета.

Напомним, что 18 апреля 17-летний ученик школы №1 в Стерлитамаке напал с ножом на одноклассников и учительницу. После он поджог класс при помощи бензина. В результате пострадали четыре человека, среди которых и сам нападавший.