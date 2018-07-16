В Татарстане лишили полномочий депутата Верхнеуслонского района за сокрытие 5 млн рублей

В Татарстане после проверки прокуратуры досрочно прекратили полномочия депутата сельского поселения Верхнеуслонского района РТ за то, что он не указал в декларации за 2015—2017 годы более 5 млн руб. доходов, транспортное средство, мотолодку.

Также чиновник представил недостоверные сведения о счетах в банках. В справке о доходах супруги не было отражено наличие у нее кредитного договора на сумму более 4 млн рублей и двух земельных участков в г. Казани, находящихся в пользовании, а в справке о доходах несовершеннолетнего ребенка — наличие банковского счета, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее в Челнах на XXV внеочередном заседании горсовета депутаты проголосовали за лишение полномочий двух депутатов — Дениса Нитенко и Сергея Яковлева. Поводом для этого послужили нарушения в декларациях о доходах за 2015 и 2016 год.