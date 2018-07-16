ВТОЦ призвал Госсовет РТ выразить протест против пенсионной реформы

Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) направил обращение к депутатам Госсовета Татарстана и спикеру Фариду Мухаметшину с требованием выразить протест против законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Активисты считают, что «есть альтернативные решения проблемы пополнения Пенсионного фонда». В пример они привели введение прогрессивной шкалы налогообложения.

«Если же Госсовет РТ не способен стать самостоятельным политическим органом — парламентом государства Татарстан, защитником Конституции РТ, защитником прав граждан, то мы предлагаем депутатам Госсовета принять решение о самороспуске и назначить внеочередные выборы в Государственный Совет. Пусть народ Татарстана на свободных честных выборах выберет своих представителей — настоящих депутатов, защитников прав и свобод граждан», — говорится в обращении ВТОЦ.

Ранее «Реальное время» писало, что законопроект о повышении пенсионного возраста одобрил Комитет Госсовета РТ по социальной политике.