Новости общества

15:48 МСК
Новости раздела
Общество

ВТОЦ призвал Госсовет РТ выразить протест против пенсионной реформы

14:37, 16.07.2018 1
ВТОЦ призвал Госсовет РТ выразить протест против пенсионной реформы
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) направил обращение к депутатам Госсовета Татарстана и спикеру Фариду Мухаметшину с требованием выразить протест против законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Активисты считают, что «есть альтернативные решения проблемы пополнения Пенсионного фонда». В пример они привели введение прогрессивной шкалы налогообложения.

«Если же Госсовет РТ не способен стать самостоятельным политическим органом — парламентом государства Татарстан, защитником Конституции РТ, защитником прав граждан, то мы предлагаем депутатам Госсовета принять решение о самороспуске и назначить внеочередные выборы в Государственный Совет. Пусть народ Татарстана на свободных честных выборах выберет своих представителей — настоящих депутатов, защитников прав и свобод граждан», — говорится в обращении ВТОЦ.

Ранее «Реальное время» писало, что законопроект о повышении пенсионного возраста одобрил Комитет Госсовета РТ по социальной политике.

ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:36
    Ну наконец-то хоть что-то ВТОЦ сделал для народа. Еще бы по поводу татар теле их действия увидеть!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем