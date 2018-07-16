«ТрансТехСервис» открыл обновленный дилерский центр LADA в Уфе

12 июля в Уфе состоялось официальное открытие дилерского центра LADA по новым стандартам АвтоВАЗа с участием исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу ПАО «АвтоВАЗ» Яна Птачека и председателя совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслава Зубарева.

Обновленный дом LADA выполнен в новом корпоративном стиле отечественного производителя и отвечает последним мировым тенденциям. Кроме того, здесь представлен полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей, авто с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in.

Двухэтажный автоцентр имеет общую площадь 1 388 кв. метров. Просторный шоурум площадью 433 кв. метра позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: LADA Vesta, LADA XRAY, LADA Largus, LADA Granta, LADA Kalina, LADA Priora и LADA 4х4. Любой из этих автомобилей можно взять на тест-драйв, купить или заказать в нужной модификации и вместе с оригинальными аксессуарами LADA.

В ремонтной зоне площадью 445 кв. м работают пять постов мелкосрочного ремонта, пост установки дополнительного оборудования, диагностики и два поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное брендом LADA для технического и гарантийного обслуживания машин этой марки. Пропускная способность СТО — 25 автомобилей в день.

Сегодня LADA входит в топ-5 самых продаваемых брендов ТТС массового сегмента. По итогам 2017 года его продажи выросли на 31%, а по итогам первого полугодия этого года популярность отечественной марки у клиентов ТТС выросла на 30%.

«Мы сотрудничаем с 21 брендом, но при этом LADA остается для нас особым партнером, с него все началось. Приятно, что салон LADA приобрел второе дыхание. Волжский автозавод выпускает большое количество новых автомобилей, которые совершенно нового качества. Для нас важность сотрудничества с Волжским автозаводом c каждым годом только увеличивается. У бренда LADA в России очень хорошие перспективы. Надеемся, что открытие обновленного автосалона наш не последний шаг в направлении развития сотрудничества», — отметил председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис» Вячеслав Зубарев.

«Сегодняшнее мероприятие — значимое событие не только для Уфы, но и для всей нашей компании. LADA — это бренд, устремленный в будущее. У нас серьезные планы по обновлению модельного ряда, и у нас серьезные планы по развитию сервисного обслуживания. Также мне хотелось бы поблагодарить компанию «ТрансТехСервис», нашего исторического партнера, за ту работу, которую она проводит, — подчеркнул исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО «АвтоВАЗ» Ян Птачек.

Популярность бренда LADA и многолетнее сотрудничество отечественного производителя с «ТрансТехСервис» позволяют делать позитивные прогнозы на деятельность в регионе. В течение года уфимский автоцентр планирует реализовать более 1 700 автомобилей.

Партнерский материал

