Арбитраж Башкирии рассмотрит иск к бывшему руководству банка ПСБ на 110 миллионов рублей
Арбитражный суд Башкирии назначил очередное заседание по иску к бывшему руководству ОАО «Платежный сервисный банк» (ПСБ) на 110 млн рублей. Оно пройдет 7 августа.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий банка подало иск о привлечении руководства к субсидиарной ответственности еще в январе этого года. 4 июня ведомство также потребовало арестовать имущество ответчиков для обеспечения иска. Однако суд отклонил требования, сообщает АСВ.
Согласно отчету агентства, кредиторам выплачено только 135,6 млн рублей. Это составляет 27,61% суммы установленных требований. Отмечается, что на 1 июня 2018 года нового имущества банка не выявлено.
Напомним, что за последнее время АСВ смогло списать часть долга банка. При этом новых выплат не производилось.ЭкономикаБанки Башкортостан
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