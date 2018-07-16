В Татарстане начали сбор подписей, чтобы отложить пенсионную реформу до 2030 года
КПРФ предлагает отложить пенсионную реформу до 2030 года. Об этом заявил первый секретарь республиканского комитета КПРФ Хафиз Миргалимов на пресс-конференции в здании рескома.
Как сообщает корреспондент «Реального времени», в ближайшее время партия планирует провести общероссийский референдум. Сбор подписей за проведение референдума в Татарстане начат.
Кроме того, представители партии подали заявку в исполком Казани о проведении демонстрации в знак протеста против пенсионной реформы в рамках общероссийской акции 28 июля, добавил секретарь рескома ТРО КПРФ Артем Прокофьев.
«Провести не просто митинг, но и демонстрацию с шествием от здания театра Камала в знак протеста против пенсионной реформы», — пояснил Прокофьев.
Ранее «Реальное время» узнало, кто, где и когда будет протестовать, к чему это может привести, а также выяснило мнение экспертов о реформе.ОбществоВласть Татарстан
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