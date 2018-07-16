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В Татарстане начали сбор подписей, чтобы отложить пенсионную реформу до 2030 года

11:33, 16.07.2018
В Татарстане начали сбор подписей, чтобы отложить пенсионную реформу до 2030 года
Фото: Инна Серова

КПРФ предлагает отложить пенсионную реформу до 2030 года. Об этом заявил первый секретарь республиканского комитета КПРФ Хафиз Миргалимов на пресс-конференции в здании рескома.

Как сообщает корреспондент «Реального времени», в ближайшее время партия планирует провести общероссийский референдум. Сбор подписей за проведение референдума в Татарстане начат.

Кроме того, представители партии подали заявку в исполком Казани о проведении демонстрации в знак протеста против пенсионной реформы в рамках общероссийской акции 28 июля, добавил секретарь рескома ТРО КПРФ Артем Прокофьев.

«Провести не просто митинг, но и демонстрацию с шествием от здания театра Камала в знак протеста против пенсионной реформы», — пояснил Прокофьев.

Ранее «Реальное время» узнало, кто, где и когда будет протестовать, к чему это может привести, а также выяснило мнение экспертов о реформе.

ОбществоВласть Татарстан
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