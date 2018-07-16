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Тренер сборной Ирана: «Надеюсь Сердар Азмун изменит свое решение и вернется в сборную»

11:20, 16.07.2018

Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш выразил надежду, что нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун изменит свое решение и вернется в сборную.

«Чемпионат мира закончился, и все эмоции должны в ближайшие два месяца сойти на нет. Конечно, получилась очень неприятная ситуация, и мне жаль, что Сердар принял решение прекратить выступать за сборную Ирана. В ближайшее время я планирую с ним поговорить и рассчитываю на его возвращение в стан национальной команды», — приводит слова Кейруша ТАСС.

Напомним, ранее форвард «Рубина» Азмун объявил о завершении своих выступлений в сборной Ирана. Причиной этому стала болезнь мамы.

СпортФутбол
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