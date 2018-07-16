Митрополит Марк сравнил кировских депутатов с революционерами

Митрополит Вятский и Слободской Марк сравнил кировских депутатов с революционерами. Инцидент произошел на территории Серафимовского собора во время торжественного открытия памятника семье Николая II.

Ранее Вятская епархия выступила с предложением возвести в Кирове памятник семье Николая II на набережной Грина. Однако на заседании Кировской гордумы депутаты отказали епархии. Народные избранники настояли на проведении общественных слушаний по этому вопросу.

«Трагедия нашего народа продолжает совершаться на наших глазах. Как сто лет назад революционеры боролись и пытались полностью уничтожить Русь Святую, развратить ее народ, а часть его уничтожить, так в наше время их преемники в лице городской Думы и власти предержащие борются сегодня с историческим, национальным и духовным наследием», — отметил в своей речи перед собравшимися митрополит Вятский и Слободской Марк.

Добавим, что в рамках открытия монумента в молебне приняли участие члены мотоклубов «Ночные волки» и «Орден Преображения». Завершился праздник исполнением в созвучии хоров духовного песнопения «Русь Святая, храни веру православную».