В Кирове установили памятник семье императора Николая II

Фото: Boasson and Eggler / Wikimedia

На территории Серафимовского собора в Кирове установили памятник семье императора Николая II.

Торжественное открытие монумента запланировано на 15 июля. На данный момент скульптура закрыта черной тканью. Об этом на своей странице в соцсети рассказал миссионер Вятской епархии священник Андрей Лебедев.

Стоит отметить, что автором монумента является Ирина Макарова из Москвы, давшая согласие на установку копии в Кирове. Подлинник же находится в Дивеево Нижегородской области.

Напомним, ранее Вятская епархия выступила с предложением возвести в Кирове памятник семье Николая II на набережной Грина. Однако на заседании Кировской гордумы депутаты отказали епархии. Народные избранники настояли на проведении общественных слушаний по этому вопросу.

20 июня на заседании Городской думы депутаты проголосовали за установку памятника на территории Трифонова монастыря. Позже епархия сменила место установки памятника.