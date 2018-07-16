ЧМ-2018: лучшие достижения

На чемпионате мира — 2018 было забито 169 мячей. Более результативными были розыгрыши турнира во Франции в 1998 году и в Бразилии в 2014-м (по 171 голу), сообщает «Чемпионат».

Стоит отметить, что из 169 мячей, забитых на ЧМ-2018, 73 стали результатом розыгрыша стандартных положений — угловых, штрафных ударов и пенальти. Доля голов со стандартов составила 43%. Это лучший показатель после мирового первенства 1966 года, который проходил в Англии.

Отметим, что сборная России показала свой лучший результат в истории, добравшись до четвертьфинала, где уступила лишь в серии пенальти серебряному призеру — Хорватии. Хорваты, в свою очередь, улучшили качество медалей — 20 лет назад у них была «бронза».

