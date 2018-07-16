Нападающий сборной Дании Поульсен недоволен решением арбитра финала ЧМ-2018

Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен прокомментировал решение главного арбитра финального матча ЧМ-2018 Франция – Хорватия Нестора Питаны, которое было принято при использовании системы видеопомощи арбитрам (VAR), назначить пенальти в ворота хорватов, информирует «Чемпионат».

По мнению Поульсена, рука полузащитника Ивана Перишича в том эпизоде находилась в естественном положении.

«Думаю, в следующем сезоне всем игрокам придется отрезать себе руки из-за VAR», — написал Поульсен на своей странице в «Твиттере».

Напомним, сборная Франции выиграла чемпионат мира, в финале победив хорватскую сборную — 4:2. Второй мяч с пенальти забил Антуан Гризманн.

