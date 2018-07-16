Оливье Жиру не нанес ни одного удара, но стал чемпионом

Форвард сборной Франции Оливье Жиру не нанес ни одного удара в створ ворот в матчах ЧМ-2018, передает Sport24.ru.

31-летний форвард принял участие во всех семи матчах французской сборной на чемпионате мира. В шести поединках Жиру появлялся в основном составе, еще один раз вышел на замену. В общей сложности Оливье отыграл 546 минут и отдал одну голевую передачу, однако хотя бы раз пробить в створ ворот соперников не смог.



Сборная Франции победила в финале ЧМ-2018 команду из Хорватии со счетом 4:2.





