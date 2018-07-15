В МИД Финляндии рассказали о времени прибытия в страну Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп прибудет в Хельсинки в воскресенье, а глава РФ Владимир Путин — в понедельник.

«Встреча президентов начнется в 13 часов в понедельник в Хельсинки, где их примет глава государства Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto)», — цитирует «Интерфакс» МИД Финляндии.

Ранее стало известно, что акция протеста Helsinki Calling! пройдет в столице Финляндии сегодня, 15 июля, в преддверии встречи лидеров России и США. Организаторы ожидают до 15 тыс. человек.