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Синоптики предупредили о грозе и граде в республике 16 июля

15:24, 15.07.2018
Синоптики предупредили о грозе и граде в республике 16 июля
Фото: pixabay.com

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий завтра, 16 июля.

Так, местами на территории Республики Татарстан ожидаются ночью и днем гроза с кратковременными усилениями ветра до 17—22 м/с, локально возможен град.

Ночью и утром в отдельных районах туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Напомним, сегодня, 15 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозой.

Общество Татарстан
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