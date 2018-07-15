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В Татарстане ожидаются дожди и до +29

05:32, 15.07.2018
В Татарстане ожидаются дожди и до +29
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 15 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозой. Ночью и утром в отдельных районах республики туман.

Ветер северо-восточный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Минимальная температура воздуха ночью по республике от +13°С до +18°С. Максимальная температура днем по Татарстану составит от +24°С до +29°С.

В Казани днем ожидается от +24°С до +27°С. В Набережных Челнах столбик термометра покажет от +25°С до +29°С.

Общество Татарстан
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