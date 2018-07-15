Арбитраж Башкирии запустил банкротство застройщика ЖК «Наш Крым» под Уфой
Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения (начальная процедура банкротства) в ООО «Инвесткапиталстрой». Компания является застройщиком ЖК «Наш Крым» под Уфой.
Временным управляющим назначен Александр Шмелев, говорится в сообщении, опубликованном на сайте газеты «Коммерсант».
Требования кредиторов принимаются до 15 августа.
Судебное заседание по рассмотрению результатов проведения процедуры наблюдения назначено на 31 января 2019 года.
Согласно открытым данным, учредителем компании является Эдуард Гареев.
Ранее «Реальное время» писало о проблемных объектах на рынке жилья Башкирии. В республике осталось немало дольщиков после банкротства ряда строительных компаний, не завершивших ключевые жилые комплексы.БизнесНедвижимость Башкортостан
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