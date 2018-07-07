В Японии 3 миллиона человек должны эвакуироваться из-за ливней

Власти Японии из-за ливневых дождей дали указание эвакуироваться 3 миллионам человек в 19 из 47 префектур Японии.



В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди, сообщает «РИА Новости». Управление метеорологической службы ввели для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги и фактически объявили эти префектуры в зоне бедствия, которое случается раз в несколько десятков лет.

Отмечается, что разрушения происходят по всей Японии. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, люди на крышах просят о помощи.