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В Японии 3 миллиона человек должны эвакуироваться из-за ливней

14:59, 07.07.2018

Власти Японии из-за ливневых дождей дали указание эвакуироваться 3 миллионам человек в 19 из 47 префектур Японии.

В пятницу на центральную и юго-западную часть Японии обрушились ливневые дожди, сообщает «РИА Новости». Управление метеорологической службы ввели для семи префектур уровень чрезвычайной тревоги и фактически объявили эти префектуры в зоне бедствия, которое случается раз в несколько десятков лет.

Отмечается, что разрушения происходят по всей Японии. В префектуре Хиросима течением разлившейся реки снесло железнодорожный мост. В префектуре Окаяма, где уровень воды поднялся до второго этажа и выше, люди на крышах просят о помощи.

Происшествия
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