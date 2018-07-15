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В Пензенской области завели уголовное после ДТП с двумя погибшими

03:32, 15.07.2018
В Пензенской области завели уголовное после ДТП с двумя погибшими
Фото: penza.sledcom.ru

В ДТП в Пензенской области погибли два человека, восемь пострадали. СУ СК РФ по Пензенской области возбудило уголовное дело.

«Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек и травмирования восьми лиц, в том числе двух несовершеннолетних, в результате ДТП, то есть по признакам преступления «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», — говорится в сообщении.

Авария с участием трех автомобилей — Nissan, Mazda и Kia — произошла на трассе М-5 «Урал». Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП.

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