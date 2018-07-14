Молдавия не будет дружить с Западом против России – Додон

Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что его страна не будет «дружить с Западом против России». Об этом Додон заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.



«Дружить с Западом против России мы не намерены. Это моя позиция и, несмотря на то, что внутри страны есть пока что правительство и парламентское большинство, которое думает, может быть, иначе, но через несколько месяцев у нас выборы, ситуация поменяется», — приводит ТАСС слова Додона.

По его словам, Кишинев хочет «дружить со всеми», но не хочет, чтобы его использовали против кого-то. Кроме того, Додон положительно отметил рост объема молдавских товаров в РФ, решение вопроса по мигрантам, а также «серьезные подвижки по Приднестровскому направлению».

Ранее Додон осудил решение правительства выслать из страны российских дипломатов и назвал его антироссийской провокацией.