Opel заподозрили в подмене показателей вредных выбросов

Федеральное автомобильное ведомство Германии (KBA) начало проверку в отношении компании Opel по подозрению в манипуляциях с показателями выбросов вредных веществ.



В прошлые месяцы KBA нашли подлинные доказательства, что на некоторых моделях автомобилей во время движения по необъяснимым с технической точки зрения причинам отключается система очистки выбросов вредных веществ, передает «РИА Новости».

Отмечается, что проблема затрагивает 60 тыс. дизельных автомобилей моделей Cascada, Insigna и Zafira по всему миру. Выхлоп вредных веществ таких авто мог превышать предельно разрешенные показатели в десять раз.

Ранее Правительство Германии поручило Daimler отозвать 774 тыс. автомобилей производства концерна из Европы из-за манипуляций с данными о выбросе вредных веществ.