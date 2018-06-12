Правительство Германии поручило Daimler отозвать почти 800 тысяч автомобилей

Правительство Германии по итогам встречи встречи с руководством Daimler, на которой обсуждался вопрос о выбросах дизельными двигателями, распорядилось отозвать 774 тыс. автомобилей производства концерна из Европы.

Как сообщает Bloomberg, в ходе переговоров министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Андреас Шойер потребовал «немедленного формального отзыва» автомобилей, в которых есть возможность манипулировать показателями выброса вредных веществ в атмосферу.

Отмечается, что автопроизводитель обновит программное обеспечение для двигателей в фургонах Vito, а также спортивных автомобилях GLC и седанах C-Class

Ранее сообщалось, что Daimler может увеличить долю в КАМАЗе до 19%.