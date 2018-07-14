В Казани к завершению ЧМ-2018 установили скульптуры школьников-футболистов

В Казани на новом променаде по улице Декабристов установили бронзовые фигуры школьников, играющих футбол. Установка скульптурной композиции приурочена к завершению чемпионата мира по футболу.

Автором работы стала казанский скульптор Асия Миннулина.

«Композиция представляет собой выполненные из бронзы фигуры двух советских школьников, которые после уроков решили сыграть в футбол. Один из мальчиков застыл в позе вратаря, готового поймать мяч. С мячом к нему приближается второй мальчик. Здесь же, недалеко от них, лежат ранцы», — говорится в сообщении мэрии.

Скульптурную композицию предполагается дополнить лавочкой, на которой сидят еще несколько школьников – пионеров.

Отмечается, что скульптурная композиция посвящена всероссийскому детско-юношескому турниру «Кожаный мяч», который начал проводиться по инициативе легендарного советского вратаря Льва Яшина с 1964 года и является самым массовым соревнованием по футболу среди юных футболистов.