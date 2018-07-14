Франция поставит Украине вертолеты на 555 миллонов евро
Правительство Украины и французская корпорация Airbus Helicopters подписали соглашение о поставках в страну 55 вертолетов. Сумма контракта составила €555 млн.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что вертолеты пойдут на нужды полиции и обеспечение безопасности граждан, передает RNS со ссылкой на украинское правительство.«Подписали важное соглашение между МВД и корпорацией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для нужд полиции, Нацгвардии, пограничников и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям», — написал Гройсман БизнесУслуги
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым