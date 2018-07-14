Новости бизнеса

15:34 МСК
Новости раздела
Бизнес

Франция поставит Украине вертолеты на 555 миллонов евро

15:26, 14.07.2018
Франция поставит Украине вертолеты на 555 миллонов евро
Фото: pxhere.com

Правительство Украины и французская корпорация Airbus Helicopters подписали соглашение о поставках в страну 55 вертолетов. Сумма контракта составила €555 млн.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что вертолеты пойдут на нужды полиции и обеспечение безопасности граждан, передает RNS со ссылкой на украинское правительство.

«Подписали важное соглашение между МВД и корпорацией Airbus Helicopters о поставках 55 вертолетов для нужд полиции, Нацгвардии, пограничников и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям», — написал Гройсман БизнесУслуги
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем