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Умер осужденный по делу «Кировлеса» Петр Офицеров — СМИ

07:19, 14.07.2018

Ушел из жизни осужденный по делу «Кировлеса» Петр Офицеров. Об этом сообщила журналистка Евгения Альбац на своей странице в twitter. Возможной причиной смерти стал инсульт.

Отмечается, что в воскресенье, 8 июля, мужчина попал в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой, передает РБК.

Напомним, Симоновский районный суд Москвы продлил на год — до 8 июля 2019 года — испытательный срок Алексею Навальному по делу «Кировлеса».

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