Умер осужденный по делу «Кировлеса» Петр Офицеров — СМИ

Ушел из жизни осужденный по делу «Кировлеса» Петр Офицеров. Об этом сообщила журналистка Евгения Альбац на своей странице в twitter. Возможной причиной смерти стал инсульт.

Петя Офицеров… Чудный, замечательный, добрейший человек, всегда готовый помочь, какой-то исклчительной внутренней стойкости, мужества, убежденности. Как же мир обеднел без Пети Офицерова.

— albats (@albats) 13 июля 2018 г.

Отмечается, что в воскресенье, 8 июля, мужчина попал в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой, передает РБК.

Напомним, Симоновский районный суд Москвы продлил на год — до 8 июля 2019 года — испытательный срок Алексею Навальному по делу «Кировлеса».