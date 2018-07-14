Индийский суд предложил снести Тадж-Махал

Суд в Индии предложил снести Тадж-Махал, если сооружение не будет отреставрировано.

Отмечается, что памятнику нанесен непоправимый ущерб. Белый мрамор, из которого построен Тадж-Махал, за более чем 350 лет покрылся плесенью и многочисленными трещинами, передает «РИА Новости» со ссылкой на Hindustan Times.

Правительство страны поручило найти решение проблемы специалистам Индийского технического университета.

Напомним, в Казани в апреле снесли университет Махариши.