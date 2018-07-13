Минниханов попросил вернуть историческое название татарской мечети в Харбине
Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках встречи с губернатором провинции Хэйлунцзян Ваном Вэньтао в казанском Кремле попросил китайские власти вернуть историческое название татарской мечети в Харбине.
«В начале XX века в Харбине эмигрантами из числа татар была заложена мечеть, которая стоит по сей день, но нуждается в ремонте. Кроме того, на фасадной вывеске мечеть указана как «турецкая», хотя была построена татарами», — говорится в сообщении пресс-службы президента.
Минниханов также обратился к губернатору с просьбой оказать содействие в ремонте мечети.
Напомним, на рабочей встрече Минниханова и Вэньтао подписали соглашение о сотрудничестве. Подробности — в репортаже «Реального времени».ОбществоВластьКультура Татарстан
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