Минниханов попросил вернуть историческое название татарской мечети в Харбине

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках встречи с губернатором провинции Хэйлунцзян Ваном Вэньтао в казанском Кремле попросил китайские власти вернуть историческое название татарской мечети в Харбине.



«В начале XX века в Харбине эмигрантами из числа татар была заложена мечеть, которая стоит по сей день, но нуждается в ремонте. Кроме того, на фасадной вывеске мечеть указана как «турецкая», хотя была построена татарами», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Минниханов также обратился к губернатору с просьбой оказать содействие в ремонте мечети.

Напомним, на рабочей встрече Минниханова и Вэньтао подписали соглашение о сотрудничестве. Подробности — в репортаже «Реального времени».