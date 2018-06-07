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Пензенская область стала лидером Поволжья по числу граждан-банкротов

21:39, 07.06.2018
Пензенская область стала лидером Поволжья по числу граждан-банкротов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Наибольшую плотность граждан-банкротов среди регионов ПФО зафиксировали в Пензенской области. Цифра составила 73 банкрота на 100 тыс. населения.

Минимальную плотность зафиксировали в Марий Эл — 28 человек на 100 тыс., говорится в совместном исследовании Объединенного кредитного бюро и «Федресурса». Средняя плотность по России — 45 банкротов на 100 тыс.

Регион Количество физлиц и ИП банкротов на 100 тыс. населения Количество физлиц и ИП банкротов в янв.-мае 2018 года Изменение количества физлиц и ИП банкротов в янв.-мае 2018 года к янв.-маю 2017 года
Пензенская область 73 320 67%
Республика Башкортостан 71 735 94%
Республика Мордовия
 71 105 7%
Самарская область 71 614 68%
Республика Чувашия
 70 148 29%
Саратовская область 63 368 48%
Пермский край 43 257 54%
Нижегородская область 42 355 65%
Ульяновская область 40 191 290%
Республика Татарстан 39 357 7%
Оренбургская область 36 187 61%
Удмуртская республика 35 116 38%
Кировская область 31 90 13%
Республика Марий Эл 28 41 13%

Ранее сообщалось, что количество граждан-банкротов в России на конец мая 2018 года увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом и составило 65,9 тыс. человек.

ОбществоАналитика БашкортостанКировская областьУдмуртияТатарстан
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