Пензенская область стала лидером Поволжья по числу граждан-банкротов

Наибольшую плотность граждан-банкротов среди регионов ПФО зафиксировали в Пензенской области. Цифра составила 73 банкрота на 100 тыс. населения.

Минимальную плотность зафиксировали в Марий Эл — 28 человек на 100 тыс., говорится в совместном исследовании Объединенного кредитного бюро и «Федресурса». Средняя плотность по России — 45 банкротов на 100 тыс.

Регион Количество физлиц и ИП банкротов на 100 тыс. населения Количество физлиц и ИП банкротов в янв.-мае 2018 года Изменение количества физлиц и ИП банкротов в янв.-мае 2018 года к янв.-маю 2017 года Пензенская область 73 320 67% Республика Башкортостан 71 735 94% Республика Мордовия

71 105 7% Самарская область 71 614 68% Республика Чувашия

70 148 29% Саратовская область 63 368 48% Пермский край 43 257 54% Нижегородская область 42 355 65% Ульяновская область 40 191 290% Республика Татарстан 39 357 7% Оренбургская область 36 187 61% Удмуртская республика 35 116 38% Кировская область 31 90 13% Республика Марий Эл 28 41 13%

Ранее сообщалось, что количество граждан-банкротов в России на конец мая 2018 года увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом и составило 65,9 тыс. человек.

