Пензенская область стала лидером Поволжья по числу граждан-банкротов
Наибольшую плотность граждан-банкротов среди регионов ПФО зафиксировали в Пензенской области. Цифра составила 73 банкрота на 100 тыс. населения.
Минимальную плотность зафиксировали в Марий Эл — 28 человек на 100 тыс., говорится в совместном исследовании Объединенного кредитного бюро и «Федресурса». Средняя плотность по России — 45 банкротов на 100 тыс.
|Регион
|Количество физлиц и ИП банкротов на 100 тыс. населения
|Количество физлиц и ИП банкротов в янв.-мае 2018 года
|Изменение количества физлиц и ИП банкротов в янв.-мае 2018 года к янв.-маю 2017 года
|Пензенская область
|73
|320
|67%
|Республика Башкортостан
|71
|735
|94%
|Республика Мордовия
|71
|105
|7%
|Самарская область
|71
|614
|68%
|Республика Чувашия
|70
|148
|29%
|Саратовская область
|63
|368
|48%
|Пермский край
|43
|257
|54%
|Нижегородская область
|42
|355
|65%
|Ульяновская область
|40
|191
|290%
|Республика Татарстан
|39
|357
|7%
|Оренбургская область
|36
|187
|61%
|Удмуртская республика
|35
|116
|38%
|Кировская область
|31
|90
|13%
|Республика Марий Эл
|28
|41
|13%
Ранее сообщалось, что количество граждан-банкротов в России на конец мая 2018 года увеличилось в два раза по сравнению с прошлым годом и составило 65,9 тыс. человек.
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