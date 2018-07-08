Минфин РФ спрогнозировал рост профицита бюджета в 2019 году до 1,8% ВВП

Профицит бюджета России в 2019 году вырастет до 1,8%. Об этом говорится в Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы Минфина РФ.

К 2020 году профицит бюджета снизится до 1%, в 2021-м — до 0,6% валового внутреннего продукта.

Доходы федерального бюджета в 2019 году прогнозируются на уровне 19 трлн 851 млрд рублей (18,7% ВВП), в 2020 году — 20 трлн 26 млрд рублей (18% ВВП), в 2021 году — 20 трлн 549 млрд рублей (17,2% ВВП), передает "РИА Новости".

Расходы за те же года составят 17 трлн 897 млрд рублей (16,9% ВВП), 18 трлн 873 млрд рублей (16,9% ВВП) и 19 трлн 890 млрд рублей (16,7% ВВП) соответственно.

В конце июня Госдума РФ приняла поправки в бюджет на 2018 год. Согласно ним профицит составит 0,5% к ВВП.