Зампредом правления банка «Уралсиб» назначен Станислав Тывес
Станислав Тывес назначен на должность заместителя председателя правления ПАО «Банк Уралсиб». Он будет курировать работу службы риск-менеджмента.
Также Тывес будет отвечать за департамент контроля рисков корпоративного банка, департамент контроля рисков розничного банка и управление контроля рисков операций на финансовых рынках, сообщает пресс-служба банка.
Тывес перешел в «Уралсиб» из «Райффайзенбанка» в марте этого года.
Ранее представитель основного бенефициара банка Владимира Когана сообщала, что кредитная организация не планирует менять состав и структуру правления и набсовета. При этом был назначен временный управляющий.ЭкономикаБанки Башкортостан
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