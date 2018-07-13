Зампредом правления банка «Уралсиб» назначен Станислав Тывес

Станислав Тывес назначен на должность заместителя председателя правления ПАО «Банк Уралсиб». Он будет курировать работу службы риск-менеджмента.

Также Тывес будет отвечать за департамент контроля рисков корпоративного банка, департамент контроля рисков розничного банка и управление контроля рисков операций на финансовых рынках, сообщает пресс-служба банка.

Тывес перешел в «Уралсиб» из «Райффайзенбанка» в марте этого года.

Ранее представитель основного бенефициара банка Владимира Когана сообщала, что кредитная организация не планирует менять состав и структуру правления и набсовета. При этом был назначен временный управляющий.