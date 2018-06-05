Набсовет «Уралсиба» назначит временного руководителя

Сегодня наблюдательный совет банка «Уралсиб» проведет заседание. Первым вопросом будет обсуждаться назначение временного председателя набсовета.

Также в повестке дня вопросы о назначении члена правления и выдвижение кандидата в члены правления банка, следует из сообщения «Уралсиба», опубликованного на портале раскрытия корпоративной информации.

Напомним, что 1 июня «Ведомости» сообщили о серьезной болезни основного владельца и руководителя банка Владимира Когана. По данным газеты, он перенес инсульт.

При этом в банке рассчитывают, что он вернется к работе в течение нескольких месяцев.

Напомним, что «Уралсиб» был создан в 1993 году под названием «Башкредитбанк». В 2002 году он был переименован в ОАО «Урало-Сибирский Банк». С 4 ноября 2015 года проходит санацию под контролем Владимира Когана, выкупившего 82% акций банка.