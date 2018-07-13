Бречалов распорядился выделить фонду «Сообщество» землю под ледовую арену в Можге

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о предоставлении Фонду поддержки местных инициатив «Сообщество» земельного участка площадью 23 тысячи кв. м в Можге.

Согласно документу, опубликованному на портале правительства республики, земля предназначается для строительства ледовой арены в городе.

Распоряжение будет действовать в течение двух лет.

Напомним, что фонд «Сообщество» занимается также выплатами пострадавшим в результате взрыва газа в Ижевске. В июне было принято решение распределить 860 тысяч рублей собственникам квартир на ремонт.