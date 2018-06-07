Пострадавшим от взрыва в Ижевске выделят 860 тысяч рублей

Собственникам квартир, пострадавших в результате взрыва газа в доме №261 по улице удмуртская, выплатят 860 тысяч рублей. Это остатки собранных денег, не израсходованные на ремонт квартир и проживание собственников в санаториях.

Решение о распределении денег между собственниками квартир было принято на заседании общественного совета фонда «Сообщество», собиравшего деньги.

Общий объем пожертвований составил 6,4 млн рублей, передает пресс-служба правительства республики. На сегодня 4,1 млн рублей потрачено на ремонт и помощь жильцам наиболее пострадавших квартир. Еще 1,4 млн рублей пойдут на «возмещение разницы проживания и питания жильцов дома в санаториях Ижевска, пунктах временного проживания».

Оставшиеся деньги решено распределить пропорционально квадратным метрам жилья, имевшегося у пострадавших.

Напомним, что 9 ноября 2017 года в одной из многоэтажек Ижевска произошел взрыв. Часть дома обрушилась. Погибли семь человек. Всего в доме проживали более 540 человек.

По данным СКР, взрыв газа устроил жилец дома Александр Копытов. Он частично признал свою вину. Позже его перевели в психиатрический стационар.

Режим ЧС, введенный в связи со взрывом, власти республики сняли только месяц назад.