Президент США допустил признание Крыма российским
Президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым частью РФ.
«Посмотрим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Как отмечает «РИА Новости», Трамп дал аналогичный ответ, когда его спросили, отменит ли он санкции против РФ.
«Мы посмотрим, что делает Россия, — сказал американский лидер.
Ранее стало известно, что Трамп собирается поднять на встрече с президентом России Владимиром Путиным тему «вмешательства РФ» в выборы США.ОбществоВласть
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