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Президент США допустил признание Крыма российским

02:32, 30.06.2018
Президент США допустил признание Крыма российским
Фото: pixabay.com

Президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым частью РФ.

«Посмотрим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отмечает «РИА Новости», Трамп дал аналогичный ответ, когда его спросили, отменит ли он санкции против РФ.

«Мы посмотрим, что делает Россия, — сказал американский лидер.

Ранее стало известно, что Трамп собирается поднять на встрече с президентом России Владимиром Путиным тему «вмешательства РФ» в выборы США.

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