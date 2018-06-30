Президент США допустил признание Крыма российским

Президент США Дональд Трамп не исключил, что признает Крым частью РФ.

«Посмотрим», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отмечает «РИА Новости», Трамп дал аналогичный ответ, когда его спросили, отменит ли он санкции против РФ.

«Мы посмотрим, что делает Россия, — сказал американский лидер.

Ранее стало известно, что Трамп собирается поднять на встрече с президентом России Владимиром Путиным тему «вмешательства РФ» в выборы США.