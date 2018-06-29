Путин подписал закон об акционировании «Почты России»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о реорганизации ФГУП «Почта России» в непубличное акционерное общество. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Предполагается, что это позволит оператору привлекать инвесторов и распоряжаться своим имуществом более свободно. Согласно закону, 100% «Почты России» будет принадлежать государству.

Изменениям подвергнется структура руководства почтового оператора. В первую очередь предусматривается, что управлять компанией будет совет директоров. Его состав не будет превышать 11 человек, и занимать должность они смогут не более пяти лет. В числе обязанностей совета будет принятие решения о назначении или отставке генерального директора «Почты России». Генеральный директор также не сможет занимать свой пост более пяти лет.

Напомним, 21 июня Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении закон о реформе ФГУП «Почта России».