Экономика России стала сильнейшей среди развивающихся стран по версии Bank of America

Экономика России оказалась сильнейшей среди 10 крупнейших развивающихся стран (GEM-10).

Рейтинг составил американский банк Bank of America Merrill Lynch на основе почти 5 тыс. показателей.

«Хотя Россия не прошла в полуфинал ЧМ-2018 по футболу, она выигрывает макроэкономический кубок среди стран GEM-10, объединяющих самые крупные развивающиеся экономики», — сообщается в обзоре BofA.

По мнению экспертов банка, Россия значительно снизила уровень долга.

«У России самые сильные показатели внешней ликвидности, текущего счета и сбалансированности бюджета среди крупных развивающихся стран, а также один из самых низких уровней внешнего долга», — приводит часть обзора аналитиков ТАСС.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что Россия может войти в первую пятерку крупнейших экономик мира в течение ближайших 3—4 лет, если в стране будут обеспечены необходимые для этого темпы роста.