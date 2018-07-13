Соперник «Уфы» по Лиге Европы по-прежнему неизвестен

Накануне состоялся стартовый матч первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором определится соперник ФК «Уфа». На поле боснийского клуба «Широки Бриег» хозяева принимали словенский «Домжале».

Уже в первом тайме гости достигли хорошего преимущества, реализовав свои моменты в голы — 2:0.

Однако после перерыва боснийцы сумели настичь соперника, боевая результативная ничья — 2:2. Ответная игра состоится 19 июля на поле «Домжале».

Победитель этого противостояния встретится с «Уфой» 26 июля в столице Башкортостана на стадионе «Нефтяник», а затем у себя дома 2 августа.

