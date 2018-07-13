Топ крупнейших заказчиков клининга в Татарстане возглавило ПАО «Туполев»

Аналитики «Реального времени» изучили республиканские тендеры на уборку в 2017 году и за первые 5 месяцев 2018 года.

Крупнейшим прошлогодним тендером на уборку в зданиях стал заказ ПАО «Туполев». Авиапроизводитель выделил на заказ крупную сумму — 52,2 млн рублей. Исполнителем стало ООО «Блесксервис Поволжье».

Далее расположились:

№ Заказчик Подрядчик Сумма,

млн руб. 2 КНИТУ-КАИ МПА «Саратов» 39,6 3 Деревня Универсиады ЖК «ПАК» 33,0 4 КФУ «Формула Клин Н» 29,8 5 Генерирующая компания «Айсиэн Сервис Инжиниринг» 20,0



Подробнее о рейтинге и тенденциях в выборе клининговой компании — в материале «Реального времени».