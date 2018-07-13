Топ крупнейших заказчиков клининга в Татарстане возглавило ПАО «Туполев»
Аналитики «Реального времени» изучили республиканские тендеры на уборку в 2017 году и за первые 5 месяцев 2018 года.
Крупнейшим прошлогодним тендером на уборку в зданиях стал заказ ПАО «Туполев». Авиапроизводитель выделил на заказ крупную сумму — 52,2 млн рублей. Исполнителем стало ООО «Блесксервис Поволжье».
Далее расположились:
|№
|Заказчик
|Подрядчик
|Сумма,
млн руб.
|2
|КНИТУ-КАИ
|МПА «Саратов»
|39,6
|3
|Деревня Универсиады
|ЖК «ПАК»
|33,0
|4
|КФУ
|«Формула Клин Н»
|29,8
|5
|Генерирующая компания
|«Айсиэн Сервис Инжиниринг»
|20,0
Подробнее о рейтинге и тенденциях в выборе клининговой компании — в материале «Реального времени».АналитикаБизнесУслуги Татарстан
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