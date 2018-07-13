Новости аналитики

09:25 МСК
Новости раздела
Аналитика

Топ крупнейших заказчиков клининга в Татарстане возглавило ПАО «Туполев»

08:55, 13.07.2018 1
Топ крупнейших заказчиков клининга в Татарстане возглавило ПАО «Туполев»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитики «Реального времени» изучили республиканские тендеры на уборку в 2017 году и за первые 5 месяцев 2018 года.

Крупнейшим прошлогодним тендером на уборку в зданиях стал заказ ПАО «Туполев». Авиапроизводитель выделил на заказ крупную сумму — 52,2 млн рублей. Исполнителем стало ООО «Блесксервис Поволжье».

Далее расположились:

Заказчик Подрядчик Сумма,
млн руб.
2 КНИТУ-КАИ МПА «Саратов» 39,6
3 Деревня Универсиады ЖК «ПАК» 33,0
4 КФУ «Формула Клин Н» 29,8
5 Генерирующая компания «Айсиэн Сервис Инжиниринг» 20,0

Подробнее о рейтинге и тенденциях в выборе клининговой компании — в материале «Реального времени».

АналитикаБизнесУслуги Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:18
    Потому что ПАО и 223-ФЗ есть более крупные ПАО!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем