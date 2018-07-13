В Перми закрыли крупный торговый центр «Лайнер»

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Прокуратура Перми временно приостановила деятельность торгового центра «Лайнер».

Причиной стали многочисленные нарушения требований пожарной безопасности. Так, дымовые извещатели и модули порошкового пожаротушения в здании находятся в неисправном состоянии, как и автоматическая система пожаротушения. Собственники помещений, зная о проблемах в системе пожаротушения, не произвели монтаж новой и не смогли предоставить проект по ее монтажу.

Кроме того, запоры на дверях эвакуационных выходов из помещений торговых секций не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Торговый центр начнет работу после того, как устранит все нарушения.

Напомним, в уфимском бизнес-центре «Реал-Рент» прошла эвакуация из-за загоревшегося холодильника.