Сериал «Игра престолов» получил 22 номинации на премию Emmy

Сериал «Игра престолов» получил 22 номинации премии Emmy, включая «Лучший драматический сериал». Полный список номинантов опубликован на официальном сайте премии.

За звание лучшего драматического сериала также поборются проекты «Корона», «Это мы», «Очень странные дела», «Мир Дикого Запада» и «Рассказ служанки».

Сериал «Мир Дикого Запада» и шоу Saturday Night Live получили по 21 номинации. «Рассказ служанки» — 20, в прошлом году сериал получил награду как «Лучший драматический сериал». Отмечается, что награды вручат 17 сентября в Лос-Анджелесе.

Ранее стало известно, что осенью этого года начнутся съемки приквела «Игры престолов» — «Длинная ночь». В новом сериале будет рассказываться о событиях, «на тысячи лет предшествующих» сюжету «Игры престолов».