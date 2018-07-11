Съемки приквела «Игры престолов» начнутся в Белфасте в октябре 2018 года — СМИ

Съемки приквела популярного сериала «Игра престолов» начнутся в октябре 2018 года в столице Северной Ирландии Белфасте. Приквел получил название «Длинная ночь».



В новом сериале будет рассказываться о событиях, «на тысячи лет предшествующих» сюжету «Игры престолов». По словам создателя «Игры престолов» писателя Джорджа Мартина, в съемках примут участие новые актеры, сообщает ТАСС.

Ранее руководство канала HBO заказало британской сценаристке Джейн Голдман подготовить материал пилотной серии сериала, который станет приквелом «Игры престолов». Голдман будет выступать в роли сценариста и продюсера.

Напомним, последний сезон «Игры престолов» выйдет на экраны весной 2019 года. Ранее создатели сериала заявили, что в заключительном сезоне погибнут многие ключевые персонажи сериала.