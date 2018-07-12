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В России впервые за 10 лет сократится население

21:35, 12.07.2018
В России впервые за 10 лет сократится население
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Население России может начать сокращаться впервые с 2009 года из-за падения миграционного прироста. Такие данные приводят эксперты РАНХиГС и Института Гайдара.

Естественная убыль населения за пять месяцев 2018 года составила 147,2 тыс. человек, сократившись на 28,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тогда показатель составлял 111,8 тыс. человек.

Среди причин эксперты называют снижение числа рождаемости из-за вступления в детородный возраст малочисленного поколения женщин, родившихся в 1990-е годы. При этом эксперты отмечают, что миграционный прирост населения продолжает сокращаться и не может компенсировать растущую естественную убыль.

Отмечается, что миграционный прирост с января по апрель 2018 года компенсировал только 47,1% естественной убыли населения.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил о серьезных демографических проблемах в республике.

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