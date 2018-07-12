ВРП Башкирии вырастет в следующем году на 2,2%, до 1,6 трлн рублей

Минэкономразвития Башкирии прогнозирует в 2019 году рост объема валового регионального продукта на 2,2% по сравнению с текущим годом. Таким образом, показатель должен достигнуть 1,6 трлн рублей.

По предварительным расчетам, темп роста ВРП в 2024 году составит 104,7% (до 2,3 трлн рублей), в 2025—2035 годах — 104%, сообщает «Интерфакс».

Индекс промпроизводства вырастет со 101,4% в 2019 году до 102% в 2024 году.

Объем производства продукции сельского хозяйства в 2019 году прогнозируется на уровне 101,7% к уровню текущего года, в 2024 году — 101,5%, в долгосрочной перспективе 2025—2035 годов рост ускорится от 103,9% до 105,1%.