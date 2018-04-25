Следком предъявил обвинение бывшему вице-мэру Уфы

В Башкирии Следком сообщил о предъявлении обвинения бывшему вице-мэру Уфы Александру Филиппову. Он обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, с 2008 по 2015 годы чиновники мэрии заключили договоры на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. При этом часть домов потом также была включена в программу по сносу ветхого жилья. Это повлекло необоснованное выделение 1,6 млрд рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов, сообщает пресс-служба СУ СКР по РБ.

Ранее по тому же уголовному делу было предъявлено обвинение главе управления капстроительства.

В СКР отмечают, что расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что компания «Стройинвест» потребовала от мэрии Уфы 2 млрд рублей. Компания считает, что при расселении граждан получила убыток, который теперь намерена возместить.



