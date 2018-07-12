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США пообещали ввести санкции против России и КНР за покупку иранской нефти

19:33, 12.07.2018
США пообещали ввести санкции против России и КНР за покупку иранской нефти
Фото: pixabay.com

США пригрозили ввести санкции против России и любой европейской страны, если она продолжит закупать нефть у Ирана вопреки позиции Соединенных Штатов.

«Мы будем вводить санкции против любого, против них (КНР, — прим. ред.), России, Европы и остальных», — приводит «РИА Новости» слова главы американского Минфина Стивена Мнучина на собрании в Конгрессе.

Законодатели спросили министра, последует ли Китай, с которым страна находится «в состоянии торговой войны», за США по вопросу о закупках иранской нефти. Отмечается, что Пекин является крупнейшим импортером нефти из Ирана.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций до 31 декабря 2019 года.

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