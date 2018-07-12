США пообещали ввести санкции против России и КНР за покупку иранской нефти

США пригрозили ввести санкции против России и любой европейской страны, если она продолжит закупать нефть у Ирана вопреки позиции Соединенных Штатов.



«Мы будем вводить санкции против любого, против них (КНР, — прим. ред.), России, Европы и остальных», — приводит «РИА Новости» слова главы американского Минфина Стивена Мнучина на собрании в Конгрессе.

Законодатели спросили министра, последует ли Китай, с которым страна находится «в состоянии торговой войны», за США по вопросу о закупках иранской нефти. Отмечается, что Пекин является крупнейшим импортером нефти из Ирана.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций до 31 декабря 2019 года.