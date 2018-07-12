Дмитрий Черышев провел первую тренировку с «Нижним Новгородом»
На территории спортивного центра «Борский» прошла первая тренировка ФК «Нижний Новгород» под руководством Дмитрия Черышева, сообщает пресс-служба нижегородской команды.
— Когда Глеб Никитин спросил меня о готовности возглавить ФК «Нижний Новгород», то я не раздумывал ни секунды. Нижний Новгород — мой родной дом! — рассказал Дмитрий Черышев журналистам после окончания тренировки. — Мы много обсуждали с главой региона развитие нижегородского футбола. Передо мной и клубом поставлены серьезные задачи. Прежде всего, важно обеспечить наполняемость нашего стадиона, которым город по праву может гордиться. Хочу пригласить всех нижегородцев поддержать ФК «Нижний Новгород»! Нам очень нужен двенадцатый игрок!СпортФутбол
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