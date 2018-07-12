В Казани у здания кабмина РТ столкнулись две легковушки

В Казани, у здания кабмина РТ, на перекрестке улицы Пушкина и Большой Красной, сегодня столкнулись две легковушки.

Как сообщает KazanFirst со ссылкой на очевидцев, женщина-водитель на белом Hyundai на скорости выше 100 км/ч врезалась в черный Ford. Корейская иномарка также чуть не сбила проходившего рядом пенсионера.

В результате инцидента водитель Ford и его пассажирка получили сильные ушибы головы, но от госпитализации отказались.

Ранее сообщалось, что в Казани возле кремля сгорела «газель» с фастфудом.