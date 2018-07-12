Марко ван Бастен — про перекатывания Неймара

Бывший футболист сборной Голландии Марко ван Бастен раскритиковал нападающего «Пари Сен-Жермен» и Бразилии Неймара за склонность к симуляции во время матчей ЧМ-2018:

— Карикатуры на Неймара? Думаю, всегда хорошо, когда мы с юмором относимся к футболу. Но если мы говорим непосредственно об игре, то это не очень хороший подход. Думаю, что в игре нужно проявлять спортивный дух. Футболисты должны знать, что все эти перекатывания по полю не помогут, и Неймар должен это понять, — цитирует автора одного из мячей в ворота сборной СССР в финале Евро-1988 «Чемпионат».

