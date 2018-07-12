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В Burger King опровергли информацию о сборе данных пользователей через приложение

15:48, 12.07.2018
В Burger King опровергли информацию о сборе данных пользователей через приложение
Фото: commons.wikimedia.org / Miosotis Jade

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King опровергла информацию о сборе персональных данных подписчиков через мобильное приложение.

«Мобильное приложение Burger King с удаленным заказом не собирает персональных данных своих подписчиков. Все транзакции надежно защищены одним из лучших эквайеров страны — «Яндекс.Касса». Данные о поведении пользователей в приложении не содержат информации о банковских картах и не хранятся на сервере», — приводит сообщение компании ТАСС.

Отмечается, что все данные обезличены и закодированы.

Ранее на сайте Pikabu появились сообщения о том, что мобильное приложение Burger King записывает данные с экранов смартфонов. Роскомнадзор в связи с этим уже направил запрос в компанию.

ТехнологииТелекоммуникации
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