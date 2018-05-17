Экс-замминистра культуры Пирумову предъявили обвинение в хищении

Бывшему заместителю министра культуры РФ Григорию Пирумову предъявлено обвинение в хищении выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа денег, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, подозреваемые организовали заключение государственного контракта без реального намерения его исполнить. Большая часть полученных в качестве аванса денежных средств — 450 млн рублей — была перечислена в подконтрольные им организации.



Напомним, сегодня стало известно о задержании Пирумова и руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова.