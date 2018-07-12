В Уфе директор компании приговорена к 7 годам колонии за мошенничество на 11 миллионов рублей

В Уфе директор ООО НПФ «Уральские промышленные технологии» признана виновной в мошенничестве на 11 млн рублей. Она приговорена к 7 годам колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей.

Установлено, что в 2008 году директор компании не исполнила муниципальный контракт на перевозку опасных химических отходов в Удмуртию. Вместо этого отходы были выброшены в промзоне Бирска, что угрожало причинением существенного вреда окружающей среде, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Кроме того, осужденная не выплатила четырем сотрудникам более 2 млн рублей зарплаты. Когда двое из них обратились в суд, руководитель представила поддельные документы о сокращенном рабочем дне сотрудников.